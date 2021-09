Etiopia: Guterres "scioccato" da decisione del governo di espellere funzionari Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto "scioccato" dalla decisione del governo dell'Etiopia di espellere sette funzionari dell'Onu, dichiarati "persone non grate". "Sono rimasto scioccato dalle informazioni secondo cui il governo etiope avrebbe dichiarato sette funzionari delle Nazioni Unite, inclusi alti funzionari umanitari delle Nazioni Unite, come persone non grate. Tutte le operazioni umanitarie delle Nazioni Unite sono guidate dai principi fondamentali di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza. In Etiopia le Nazioni Unite stanno fornendo aiuti salvavita - tra cui cibo, medicine, acqua e forniture igienico-sanitarie - alle persone in disperato bisogno. Ho piena fiducia nel fatto che il personale delle Nazioni Unite che si trova in Etiopia sia in grado di svolgere questo lavoro", ha affermato Guterres in una nota diffusa dal suo portavoce. "L'Onu è impegnata ad aiutare il popolo etiope che fa affidamento sull'assistenza umanitaria. Ora ci stiamo impegnando con il governo dell'Etiopia nella speranza che il personale delle Nazioni Unite interessato possa continuare il suo importante lavoro", conclude la nota. (segue) (Nys)