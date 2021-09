Etiopia: Guterres "scioccato" da decisione del governo di espellere funzionari Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Etiopia ha elencato dichiarato oggi "persone non grate" sette funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite invitandoli a lasciare il Paese entro 72 ore con l'accusa di ingerenza negli affari interni. Le persone oggetto del provvedimento, si legge in una nota diffusa oggi dal ministero ministero degli Affari esteri, sono Grant Leaity, vice coordinatore umanitario per l'Ufficio per il coordinamento degli Affari umanitari delle Nazioni Unite (Unocha); Sonny Onyegbula, responsabile del team di monitoraggio, reporting e advocacy per l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr); Adele Khodr, rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite in Etiopia; Ghada Eltahir Mudawi, vice coordinatore umanitario facente funzione per l'Unocha in Etiopia, Kwesi Sansculotte, consigliere per la Pace e lo sviluppo del coordinatore umanitario e residente delle Nazioni Unite in Etiopia; Saeed Mohamoud Hersi, vice capo dell'ufficio Unocha; Marcy Vigoda, capo dell'Ufficio per il Coordinamento degli affari umanitari in Etiopia. Il ministero, afferma la nota, coglie inoltre l'occasione "per rinnovare al coordinatore umanitario e residente delle Nazioni Unite in Etiopia l'espressione della sua profonda stima". La decisione si inquadra nella polemica sollevata nei giorni scorsi dal sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, Martin Griffiths, il quale ha denunciato quello che ha definito un "blocco di fatto" degli aiuti umanitari nelle aree colpite dal conflitto, che stanno ricevendo solo il 10 per cento degli aiuti di cui hanno bisogno. (segue) (Nys)