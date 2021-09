Etiopia: Guterres "scioccato" da decisione del governo di espellere funzionari Onu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Griffiths ha pertanto invitato il governo etiope a consentire il movimento dei convogli di aiuti nella regione del Tigrè dove, ha denunciato, la carestia che affligge la regione è "creata dall'uomo" e pertanto "vi si può rimediare con l'azione del governo". "Avevamo previsto che c'erano 400 mila persone in condizioni simili alla carestia o a rischio di carestia, e la supposizione era che se nessun aiuto fosse stato ricevuto adeguatamente, sarebbero scivolate nella carestia", ha detto Griffiths, riferendosi a una valutazione delle Nazioni Unite di giugno. ""Devo presumere che stia succedendo qualcosa del genere", ha aggiunto Griffiths, affermando che diversi camion sono entrati nel Tigrè e non sono tornati, aggravando ulteriormente i problemi umanitari. La missione diplomatica dell'Etiopia presso le Nazioni Unite ha dal canto suo affermato che "qualsiasi affermazione sull'esistenza del blocco è priva di fondamento" e che le organizzazioni umanitarie stanno affrontando una carenza di mezzi a causa del mancato ritorno di quasi tutti i camion che si sono recati nel Tigrè per fornire aiuti. Secondo i resoconti delle Nazioni Unite, i camionisti che trasportavano aiuti nel Tigrè sono stati presi di mira almeno due volte e alcuni conducenti sono stati arrestati nel vicino Stato regionale di Afar, anche se in seguito sono stati rilasciati. (Nys)