Roma 2021: Gualtieri, puntiamo a essere primi a ballottaggio, faremo cose memorabili in 5 anni

- "Dobbiamo concentrarci per arrivare bene al ballottaggio, se possibile per arrivare primi al ballottaggio". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione del suo intervento alla chiusura della campagna elettorale del Partito democratico nel quartiere Primavalle a Roma. "Mettiamocela tutta con la convinzione che non solo vinceremo ma anche che faremo cose memorabili nei prossimi 5 anni". (Com)