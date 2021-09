Ungheria: ministro Finanze, siamo tra i primi in Ue a tornare a livelli pre pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria è tra i primi dieci Paesi dell’Unione europea a tornare ai livelli economici precedenti alla pandemia di coronavirus. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Mihaly Varga, ripreso dall’agenzia di stampa “Mti”. Il Paese ha assunto la presidenza del gruppo di Visegrad (V4) a luglio e i ministri delle Finanze di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria si sono riuniti oggi in Ungheria. Varga ha sottolineato che i Paesi del gruppo si sono ripresi dalla crisi indotta dalla pandemia più rapidamente di quanto non abbia fatto l’Ue nel suo complesso. Mentre l’economia europea ha perso il 6,1 per cento nel 2020, il V4 ha perso il 4,6 per cento. Il tasso di disoccupazione nell’Ue ha superato il 7,1 per cento, mentre nel V4 ha toccato il 4,1 per cento. I ministri si sono detti d’accordo sulla continuazione della promozione della ripresa delle rispettive economie e hanno confermato l’impegno a mantenere il tasso di crescita al di sopra della media europea aumentando competitività, investimenti e posti di lavoro. Comuni sono anche l’impegno verso la transizione climatica, il sostegno alle famiglie dinanzi alla sfida demografica e la cooperazione nella protezione delle frontiere e nella lotta all’immigrazione illegale. (Vap)