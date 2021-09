Roma 2021: Letta, altri candidati parlano solo del Pd, Gualtieri racconta idea città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altri hanno impostato la campagna elettorale a parlare di noi, di quello che facciamo o che non facciamo. Roberto Gualtieri invece sta raccontando ai romani che idea ha di Roma e del suo futuro. Non è soltanto i romani che stanno aspettando di cambiare Roma ma tutti, perché Roma è patrimonio dell'umanità". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta in occasione della chiusura della campagna elettorale del Pd a Roma nel quartiere di Primavalle insieme al candidato a sindaco Roberto Gualtieri e al candidato alle suppletive Andrea Casu. (Rer)