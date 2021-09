Governo: Letta, da Roma esempio di centrosinistra unito, così a prossime elezioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "abbiamo dato l'esempio della nostra organizzazione, con un lavoro straordinario su una cosa riguardo alla quale ho avuto qualche dubbio prima di accertare la segreteria. Mi sono chiesto, allora, se il partito avesse imparato che il suo compito principale è essere unito. In questi mesi a Roma lo abbiamo dimostrato, questo essere uniti è stato il più bel messaggio anche negli altri comuni in cui si sta votando". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, in occasione della chiusura della campagna elettorale del Pd a Roma nel quartiere di Primavalle insieme al candidato a sindaco Roberto Gualtieri e al candidato alle suppletive Andrea Casu. "Non vedo niente di moderato in Meloni e Salvini - ha aggiunto -. Per battere le destre dobbiamo fare una coalizione larga e coesa. Ci vuole una coalizione che sia in grado di vincere, altrimenti vinceranno loro, la scelta è tra due e se non vinciamo noi vincono le destre. Dovremo fare un lavoro per assembleare e tenere insieme. La battaglia politica del 2023 sarà tra noi e le destre di Meloni e Salvini". (Rer)