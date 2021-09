Roma 2021: Piccolo (Pd), Assessore Calabrese non può fare campagna in Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il candidato 9 nella lista M5s al comune di Roma continua imperterrito il suo tour elettorale nei depositi Atac della Capitale e nelle aziende capitoline. Ieri ha partecipato a due riunioni di tutto il personale di Roma mobilità organizzata dall'Ad Brinchi. La riunione aveva come oggetto: 'Ringraziamento per l'attività aziendale svolta'". Cosi in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. "Calabrese la smetta ritenere l'Atac e le altre aziende comunali come una sua proprietà. Ha ancora qualche decina di ore a disposizione per fare l'assessore. Lo utilizzi per il bene comune se ne è capace. Denunciamo però, senza mezzi termini l'illegittimità di un'attività elettorale svolta con la complicità di manager compiacenti che anziché operare per negli interessi e per l'efficienza aziendale si occupano di organizzare riunioni elettorali all'interno delle aziende capitoline. Brinchi non è pagato per fare campagna elettorale per la sindaca Raggi. Se il manager di Roma Mobilità vuole spendersi per la sindaca Raggi e per l'assessore Calabrese lo faccia fuori dell'azienda. Calabrese in queste ore preelettorali se vuole può fare la sua campagna elettorale fiori dalle rimesse dell'azienda di trasporto. Le regole elettorali valgono per tutti assessori compresi, è quindi inaccettabile la ripetuta e palese violazione la par condicio elettorale. L'assessore Pietro Calabrese, nonché famigerato candidato 9 della lista pentastellata non può permettersi quello che non è consentito agli altri candidati. Dopo aver causato, insieme alla compagine di giunta, danni enormi alla più importante azienda italiana di trasporto pubblico locale, Calabrese tenta di condizionare i dipendenti delle società comunali nelle loro scelte elettorali. La sua presenza in chiave elettorale in sedi e riunioni aziendali è illecita e inopportuna". (Com)