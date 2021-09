Centrosinistra: Letta, impedire Italia diventi come Ungheria di Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non potrei guardare in faccia i miei figli, dobbiamo fare in modo che l'Italia non diventi come l'Ungheria di Orban". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta in occasione della chiusura della campagna elettorale del Pd a Roma nel quartiere di Primavalle insieme al candidato a sindaco Roberto Gualtieri e al candidato alle suppletive Andrea Casu. "Serve una coalizione vincente, perché se non si pensa all'unità, vincono loro", ha concluso. (Rer)