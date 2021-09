Bosnia: esponente musulmano Dzaferovic, occorre sbloccare lavoro delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario sbloccare il lavoro delle istituzioni in Bosnia Erzegovina. Lo ha detto l'esponente musulmano della presidenza tripartita bosniaca, Sefik Dzaferovic, al termine dell'incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In una conversazione con i giornalisti, Dzaferovic ha dichiarato che si è trattato di un "incontro amichevole" e di un sostegno al percorso europeo della Bosnia Erzegovina. "La presidente della Commissione europea è in Bosnia Erzegovina per la prima volta. Sapevamo che sostiene fortemente il nostro percorso europeo e di tutti i Paesi dei Balcani occidentali", ha affermato Dzaferovic. (Seb)