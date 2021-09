Germania: il generale Meyer assume il comando delle forze speciali dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale di brigata Ansgar Meyer ha assunto la guida del Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk), la cui sede è a Calw in Baden-Wuerttemberg. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Meyer ha avvicendato il generale di brigata Makrus Kreitmayr, al vertice del Ksk dal 2018. Assegnato al Comando logistica e organizzazione delle Forze armate tedesche (Bundeswehr), Kreitmayr sarà direttore per le Operazioni. (Geb)