Svezia: esplosione a Goteborg, indagini su un individuo di 55 anni

- La polizia svedese sta indagando in merito alle cause della potente esplosione avvenuta martedì nel centro di Goteborg, in seguito alla quale diverse persone sono rimaste gravemente ferite. Come riferisce l'emittente "Svt", un uomo di 55 anni è stato arrestato in contumacia per il caso. La ragione dietro l'esplosione potrebbe essere un caso di sfratto. Sulla base di quanto noto nelle indagini, non vi è alcun collegamento con i crimini di gruppo, come ha affermato il capo della polizia regionale Klas Johansson. (Sts)