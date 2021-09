Covid: assessore Lazio, già 10 mila fragili con terza dose,10 mila over 80 prenotati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio con le prenotazioni della terza dose per gli over 80 "siamo al 10 per cento della platea interessata che è di 140 mila, contiamo entro questa sera di arrivare a 14 mila prenotazioni e adesso abbiamo già superato le 10 mila. È una buona adesione, al pari di quella che c'è stata per i super fragili, dove già in 10mila hanno fatto la dose di richiamo". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato a "Timeline", su Sky Tg24. "Gli over 80 che in precedenza hanno avuto la vaccinazione a domicilio non dovranno fare nulla, verranno contattati e vaccinati a domicilio, gli altri potranno farla o nei centri vaccinali, o dal medico di medicina generale, oppure nelle farmacie che hanno dato l'adesione che sono oltre 800 nella regione", conclude l'assessore.(Rer)