Ungheria-Serbia: ministri Esteri e Interno inaugurano interconnettore del gas

- Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, e quello dell’Interno serbo, Aleksandar Vulin, hanno inaugurato un interconnettore del gas tra i rispettivi Paesi a Kiskundorozsma, in Ungheria meridionale. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Mti”. Fornire energia è uno dei doveri del governo e una questione di sovranità nazionale, ha detto Szijjarto. "L’approvvigionamento di gas dell’Ungheria non è una questione ideologica o politica. Dichiarazioni ideologiche e politiche non possono scaldare case o l’industria”, ha detto il ministro. Lo sviluppo e la diversificazione delle rotte di approvvigionamento sono la chiave per garantire la sicurezza energetica e il nuovo interconnettore trasporterà fino a 8,5 miliardi di metri cubici di gas all’anno verso l’Ungheria. Il 32 per cento delle forniture del primo anno sono già sancite da un contratto. Il ministro Vulin ha dichiarato che il suo presidente, Aleksandar Vucic, e il premier ungherese, Viktor Orban, sono “due degli ultimi leader liberi dell’Europa, che mettono gli interessi della gente al primo posto”. (Vap)