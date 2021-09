Imprese: Simest, da comitato agevolazioni via libera al nuovo Fondo 394

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simest ha annunciato che il comitato agevolazioni ha deliberato oggi la riapertura del “nuovo” Fondo 394, lo strumento pubblico a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane finanziato dall’Unione europea attraverso il Pnrr, che ha l’obiettivo di favorire la transizione digitale e verde delle piccole e medie imprese italiane a vocazione internazionale. Stando al relativo comunicato stampa, il fondo è stato dotato di 1,2 miliardi di euro di cui 400 milioni relativi alla quota di cofinanziamento a fondo perduto. Il portale operativo per la ricezione delle domande di finanziamento, ricorda la nota, aprire alle 9:30 del 28 ottobre, ma il modulo di domanda firmato digitalmente potrà essere caricato già dal 21. Le risorse del fondo sono destinate esclusivamente alle Pmi, per sostenerne la competitività internazionale finanziandone la transizione digitale e verde: le aziende potranno richiedere un finanziamento a tasso agevolato (attualmente lo 0,055 per cento annuo) con una quota di finanziamento a fondo perduto fino al 25 per cento. Il tetto di cofinanziamento a fondo perduto sale fino al 40 per cento per le Pmi che hanno almeno una sede operativa nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). (segue) (Com)