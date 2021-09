Imprese: Simest, da comitato agevolazioni via libera al nuovo Fondo 394 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse del fondo, prosegue la nota, verranno veicolate attraverso tre nuovi finanziamenti. Il primo, per la transizione digitale e verde delle Pmi con vocazione internazionale, consiste di un finanziamento agevolato (dedicato alle Pmi con fatturato export del 10 o 20 per cento rispettivamente nell’ultimo anno o biennio) le cui risorse dovranno essere destinate almeno per il 50 per cento a investimenti per la transizione digitale, e per la restante parte a transizione verde, crescita e internazionalizzazione: lo strumento ha una durata di sei anno e un importo massimo finanziabile di 300 mila euro. Il secondo, per la partecipazione delle Pmi a fiere e mostre internazionali e missioni di sistema, consiste in un finanziamento agevolato le cui risorse devono essere destinate per almeno il 30 per cento a spese digitali connesse all’evento: l’importo massimo è pari a 150 mila euro e non può superare il 15 per cento dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci. Il terzo, per lo sviluppo del commercio elettronico delle Pmi nei paesi esteri, consiste in un finanziamento per la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria per il commercio elettronico, o per l’accesso ad una piattaforma terza. (segue) (Com)