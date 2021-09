Imprese: Simest, da comitato agevolazioni via libera al nuovo Fondo 394 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Pnrr rappresenta un’opportunità senza precedenti per far tornare il nostro Paese a crescere in maniera duratura, equa e sostenibile: il lancio del nuovo Fondo 394, che Simest gestisce per conto del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, è uno dei primi progetti del Pnrr ad essere attivato”, ha commentato Pasquale Salzano, presidente di Simest, aggiungendo che “siamo pronti a veicolare le risorse che ci sono state espressamente assegnate dal Piano per aiutare le nostre Pmi a voltare pagina e ad agganciare il trend di ripresa del commercio globale in atto”. Con la pandemia, ha continuato l’amministratore delegato Mauro Alfonso, digitalizzazione e sostenibilità “si sono affermate quali variabili imprescindibili di sviluppo: grazie alle risorse del Pnrr abbiamo potuto rivoluzionare l’operatività dei nostri finanziamenti per l’internazionalizzazione e aiutare le Pmi ad investire nella transizione digitale e verde”. Un focus particolare, ha concluso, viene messo “sulle Pmi del Mezzogiorno che godranno di maggior agevolazioni: l’obiettivo è contribuire a colmare il divario con il resto del Paese attraverso l’inversione dei fenomeno di depauperamento economico”. (Com)