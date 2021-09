Pomezia: sindaco, aggiudicato il nuovo bando per la mensa scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato aggiudicato il nuovo appalto per il servizio di refezione scolastica per le scuole di Pomezia. "Una mensa a basso impatto ambientale e senza sprechi -si legge in una nota del comune di Pomezia-, con un menù rinnovato che vedrà un aumento di almeno il 20 per cento di alimenti biologici e a km0, prodotti Dop e Igp e certificati Sqnpi, e un incremento del 5 per cento di prodotti provenienti da agricoltura sociale. Tutti i plessi saranno dotati di lavastoviglie, evitando così l’utilizzo della plastica monouso e riducendo drasticamente i rifiuti prodotti al momento del pasto. Saranno green anche i trasporti a km0 o a filiera corta: la ditta garantirà infatti spostamenti con mezzi elettrici, ibridi o Gpl. Tra le novità del servizio, sarà attivata una App per smartphone con menù del giorno, info su prodotti utilizzati, provenienza e valori nutrizionali, dove sarà disponibile anche una chat con un nutrizionista". (segue) (Com)