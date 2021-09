Pomezia: sindaco, aggiudicato il nuovo bando per la mensa scolastica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pasto è un momento importante per la vita quotidiana dei nostri piccoli studenti – ha detto nella nota l’Assessora Miriam Delvecchio – Abbiamo quindi pensato di rinnovare il servizio non solo per le necessità giornaliere ma anche con un occhio al futuro, puntando l'attenzione sulla riduzione dell'impatto ambientale. Per evitare sprechi è nostra intenzione mantenere il progetto di recupero alimentare dei pasti non consumati attraverso un protocollo con le associazioni del territorio. Saranno inoltre attivati progetti didattici di educazione alimentare”. “Stiamo proseguendo sulla strada della ristrutturazione sostenibile del servizio mensa –dichiara anche il sindaco Adriano Zuccalà– non solo l’approvvigionamento delle risorse da una filiera controllata e a km0, ma anche la progressiva riduzione dell’utilizzo della plastica, dotando tutte le mense di lavastoviglie. Un servizio qualitativamente migliorato, innovativo e con un basso impatto ambientale. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, rimangono invariate le riduzioni Isee, riduzioni secondo figlio e gratuità dal terzo figlio”.​ (Com)