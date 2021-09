Nord Macedonia: censimento, oggi ultimo giorno della raccolta dei dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi la raccolta dei dati per il censimento in Macedonia del Nord. Secondo quanto ha reso noto l'Istituto macedone di statistica, le operazioni termineranno alle 20 di questa sera. "L'operazione statistica, attesa nel Paese da quasi 20 anni, sta volgendo al termine. Sono in corso le ultime verifiche sul campo per il conteggio di quelle famiglie che per vari motivi finora non sono state coperte", ha affermato l'Istituto di statistica. Gli operatori sono oggi sul campo in particolare nelle aree più isolate del Paese e nelle zone che per motivi tecnici non sono state finora raggiunte. (Seb)