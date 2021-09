Via Antonini: De Corato (Fd'I), Sala ha fatto promesse da marinaio, da domani sfollati sono senza casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la fine del mese di settembre si esaurisce anche il contributo comunale da 1.500 euro per coprire integralmente le spese degli sfollati di via Antonini all'hotel Quark (o in altre strutture)". Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, membro della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia. "Da ottobre dovranno pagarsi loro il soggiorno, l'importo, infatti, sarà rimodulato sulla base del nucleo familiare e degli ultimi redditi dichiarati, e intanto molti degli alloggi messi a disposizione dal Comune – segnalano i residenti della 'Torre del Moro'- hanno vincoli legati al reddito o al possesso di una seconda casa sul territorio nazionale. Ecco le solite promesse da marinaio di Sala". "Come opposizione, avevamo chiesto che nell'ultima seduta di Consiglio comunale del 27 settembre venisse discussa una mozione affinché fosse il Comune a pagare le spese di soggiorno negli hotel agli abitanti del palazzo bruciato un mese fa in via Antonini. Questa Giunta pensava solo ai debiti fuori bilancio e noi non siamo minimamente stati presi in considerazione", afferma "E' doveroso dare risposte e sostenere gli inquilini che stanno affrontando una situazione drammatica e di grande incertezza", dichiara Massimo Girtanner, già presidente del Municipio 6, candidato al Consiglio Comunale di Milano . (Com)