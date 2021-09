Liberia: numero due dell'ufficio anti-corruzione a processo per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organismo anti-corruzione della Liberia ha consegnato il proprio vicepresidente Kanio Bai Gbala al ministero della Giustizia per le accuse di corruzione che pendono nei suoi confronti. In una lettera indirizzata al ministro della Giustizia, il presidente esecutivo della Commissione anticorruzione della Liberia (Lacc), Edwin Kla Martin, ha dichiarato di aver trasmesso il caso al ministero affinché l'organizzazione non appaia “conflittuale”. Il caso è scoppiato dopo che ad agosto il quotidiano "Front Page Africa" ha pubblicato un articolo secondo cui Gbala sarebbe stato in conflitto di interessi per uno scandalo di corruzione presso l'Autorità portuale nazionale. Quando le accuse sono state avanzate, Gbala - che ha negato qualsiasi illecito - ha chiesto un congedo dall'autorità di vigilanza. (Res)