Ucraina-Turchia: incontro ministri Esteri Kuleba e Cavusoglu a Leopoli a inizio ottobre

- Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu visiterà l'Ucraina all'inizio di ottobre per discutere della sicurezza e della cooperazione strategica nella regione del Mar Nero, nonché dei preparativi per l'imminente riunione del consiglio strategico ad alto livello a Kiev prevista per l'inizio del prossimo anno. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "All'inizio di ottobre, il mio amico e collega, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, verrà in Ucraina. A Leopoli, terremo una riunione del gruppo congiunto di pianificazione strategica per discutere di tenere una riunione del consiglio strategico di alto livello a Kiev a all'inizio del prossimo anno, presieduta dai due presidenti", ha detto Kuleba in un briefing. (segue) (Rum)