Ucraina-Turchia: incontro ministri Esteri Kuleba e Cavusoglu a Leopoli a inizio ottobre (2)

- Il ministro degli Esteri ha affermato che le relazioni tra Ucraina e Turchia sono ora "estremamente forti e significative e orientate ai risultati", aggiungendo che l'unione dei due Paesi nel Mar Nero è "la chiave per bilanciare la situazione della sicurezza in questa regione e garantire il buon funzionamento delle rotte commerciali". Kuleba ha aggiunto che alla fine di quest'anno Ankara ospiterà la riunione dei ministri degli Esteri e della Difesa dei due Paesi, affermando che questo formato è stato creato lo scorso anno su iniziativa dell'Ucraina. Nella giornata di ieri, il ministero della Difesa dell'Ucraina e la società turca Bayraktar hanno firmato un memorandum sulla costruzione di un centro comune per la manutenzione e l'ammodernamento dei droni Bayraktar vicino a Kiev. (Rum)