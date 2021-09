© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La riforma del catasto, la digitalizzazione, va fatta ma non è questo il momento di alzare l’Imu e altre tasse: bisogna lavorare per una sorta di patto sociale con i cittadini per cui le tasse adesso non si aumentano”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo al “Festival delle città” in corso a Roma. (Rin)