Calcio: Bombardieri, Uil sigla intesa con Aic, a disposizione lavoratori settore

- La Uil scende in campo nel mondo dello sport. Lo annuncia su Twitter il segretario generale dell'organizzazione sindacale, Pierpaolo Bombardieri che annuncia la firma oggi l’Aic (Associazione italiana calciatori) di "un protocollo d’intesa per rafforzare collaborazioni e sinergie e per comprendere bisogni e necessità di centinaia di migliaia di persone che lavorano in questo campo. Noi - spiega Bombardieri - vogliamo metterci a disposizione dei lavoratori del mondo del calcio, dai professionisti ai dilettanti, per offrire assistenza, servizi, diritti e tutele. Un impegno comune già intrapreso con la campagna 'Zero morti sul lavoro' grazie alle tante adesioni degli atleti dello sport". (Rin)