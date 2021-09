© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la vaccinazione "siamo all'82 per cento della popolazione dai 12 anni in su, l'obiettivo è quello di raggiungere il 90 per cento, è un obbiettivo abbastanza ambizioso ma credo che ci sono tutte le condizioni per raggiungerlo". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato a "Timeline", su Sky Tg24. parlando degli effetti dell'attacco hacker che ha colpito la Regione. (Rer)