Imprese: Buzzella (Confindustria Lombardia), Paese che vuole distribuire reddito prescindendo da investimenti e lavoro è destinato al fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un Paese che vuole distribuire reddito prescindendo dagli investimenti e dal lavoro è destinato al fallimento". Lo ha detto il nuovo presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, alla parte pubblica del Consiglio di presidenza di Confindustria Lombardia durante il suo intervento di insediamento. "Il nostro Paese - ha spiegato - ha come primo gap da vincere quello della formazione: in Italia esiste un gap impressionante tra offerta e domanda di lavoro determinata dalla carenza di figure professionali richieste dal sistema produttivo eppure, invece di impegnarci a colmare questo mismatch tra domanda e offerta cercando di garantire a tutti un lavoro e un reddito, abbiamo addirittura, negli ultimi anni, messo al centro dei nostri valori e delle nostre aspirazioni il reddito separato dal lavoro. "Solo l'ultima scorciatoia, l'ultima stortura di un welfare all'italiana - ha sottolineato - che ha sempre puntato alla deresponsabilizzazione del cittadini". "Decenni di assunzioni nei posti pubblici per fini clientelari ed elettoralistici - ha chiosato - hanno sicuramente alimentato l'idea che si possono distribuire benefici senza farsi vincolare da troppe preoccupazioni riguardo alle risorse disponibili". (Rem)