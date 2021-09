Bangladesh: Ngcaf, 813 bambine e ragazze hanno subito stupri nei primi otto mesi dell’anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stesso periodo 193 bambine e ragazze sono state uccise, a causa di reati sessuali e faide familiari, mentre altre 153 sono morte per suicidio. Negli otto mesi considerati 26 ragazze che lavoravano come collaboratrici domestiche sono state torturate, anche con abusi sessuali, e tre sono state uccise dopo la tortura. Altre 140 sono state oggetto di tratta e rapimento. Inoltre, 1.253 minori di 18 anni si sono sposate tra l’agosto del 2020 a l’agosto del 2021: i matrimoni precoci sono aumentati del 13 per cento rispetto all’anno precedente. ll Forum ha sottolineato anche i ritardi della giustizia legati alla pandemia di coronavirus, raccomandando che i processi vadano avanti anche da remoto. (Inn)