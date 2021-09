Fisco: De Lise (commercialisti), no tax area per under 30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una no tax area per i giovani di età inferiore ai trent'anni. Una fascia di esenzione ai fini Irpef per tutti i redditi generati da lavoratori under 30 (dipendenti, autonomi e di impresa, anche occasionali), pensata con un limite temporale di 5-10 anni: sarebbe un importante incentivo fiscale e garantirebbe una sorta di 'equità orizzontale'. È questa la proposta dell'Unione giovani commercialisti per rilanciare l'economia dell'Italia e permettere alle nuove generazioni di guardare finalmente al futuro con serenità. Un progetto che presto approderà in Parlamento per diventare una proposta di legge e che inaugura un nuovo ciclo per la categoria, che vuole essere protagonista della ripresa economica con proposte concrete". Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, aprendo il Congresso nazionale 2021 dell'Unione, dal titolo "I giovani commercialisti protagonisti della ripartenza, tra ripresa economica e presidio di legalità". "Ci auguriamo che il Congresso possa essere il primo passo verso la rinascita della professione. Ma per riuscirci c'è bisogno di unità, di regole certe e di un cambio di marcia per quanto riguarda la governance dei commercialisti: occorre azzerare e ripartire", ha concluso De Lise. (Ren)