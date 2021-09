G7: Giovannini, rafforzare la percezione della transizione ecologica come una grande opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione verde, per essere percepita come un'opportunità e non come una minaccia per l'economia, richiede una rafforzata cooperazione internazionale e un approccio inclusivo e solidale. In tale ottica è auspicabile un coordinamento più stringente tra i Paesi G7 per favorire lo scambio di informazioni, di migliori pratiche e lo sviluppo di iniziative comuni. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che oggi ha partecipato alla riunione congiunta dei ministri G7 dei Trasporti e della Salute sotto la presidenza britannica. Durante l'incontro, i ministri hanno adottato gli "High Level Principles for a safe and sustainable resumption of international travel", che prevedono di rafforzare il coordinamento dei Paesi G7, nei fori internazionali di riferimento, per favorire la ripresa dei collegamenti internazionali in sicurezza a fronte dell'emergenza Covid-19, garantire il trattamento equo e la sicurezza dei lavoratori dei trasporti, sostenere la ripresa economica e stimolare un approccio globale per rispondere alle sfide della transizione verde e della decarbonizzazione, adoperarsi per rafforzare la resilienza del settore trasporti a fronte anche di eventuali crisi sanitarie future. Giovannini ha inoltre valorizzato lo sviluppo del certificato verde digitale Ue, che sta favorendo concretamente la ripresa della mobilità, interna e internazionale, e ha confermato l'impegno dell'Italia sui temi della sostenibilità, anche nel ruolo di presidente di turno del G20. (Com)