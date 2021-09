Migranti: Mura (Pd), ministri della Lega giustizialisti a orologeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Lega "si attengano al loro ruolo istituzionale e provino a ricordarsi che dopo l'epoca del cappio in Aula dicono di esser diventati garantisti: il loro invece è giustizialismo a orologeria. Sarebbe auspicabile che un minimo di certezza del diritto abitasse anche tra i membri leghisti del governo, che dovrebbero sapere che il giudizio di primo grado non è una condanna definitiva. Teniamoci alle regole, distinguiamo tra procedimenti giudiziari e valutazioni di opportunità politica: ne guadagnerà la qualità della democrazia". Lo afferma in una nota la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) replicando ai ministri della Lega Erika Stefani, Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti, che hanno chiesto a Mimmo Lucano "un passo indietro dopo la durissima condanna". (Com)