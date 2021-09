Polonia: Covid, per ministro Sanità apogeo quarta ondata sarà a novembre o dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni mostrano che in Polonia la quarta ondata di coronavirus raggiungerà il suo apogeo tra novembre e dicembre. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità, Adam Niedzielski, intervistato dal portale “Polska Times”. “A metà settembre abbiamo avuto un momento di forte accelerazione” ma nell’ultima settimana “abbiamo una crescita più lenta”, ha detto. Per il ministro si tratta dell’effetto della vaccinazione. “Un anno fa la variante del virus era molto più contagiosa della Delta, con cui lottiamo ora. Anche se abbiamo a che fare con una variante molto più minacciosa, essa non provoca un tale numero di contagi”, ha continuato. Niedzielski prevede che verso la fine di ottobre i contagi giornalieri raggiungano i circa 5 mila e che all’apice della quarta ondata a novembre o forse dicembre si possa arrivare a 20 mila contagi giornalieri. Non è però preoccupato da queste previsioni perché, alla luce dell’andamento della campagna vaccinale, “persino un numero di 20-30 mila contagi non comporterebbe un drastico numero di ricoveri”. (Vap)