Medio Oriente: l’Autorità Palestinese incontrerà a Ramallah due ministri israeliani

- Mahmoud Abbas, presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), riceverà la prossima settimana a Ramallah i ministri israeliani Issawi Frej e Nitzan Horowitz, entrambi appartenenti al partito di sinistra Meretz. L’incontro, fa sapere il quotidiano online “The Times of Israel”, “ha lo scopo di rafforzare il sempre più impopolare governo di Abbas, al fine di indebolire Hamas, l’organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista che controlla la Striscia di Gaza”. Già ad agosto, Abbas aveva incontrato, sempre a Ramallah, il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz, con l’obiettivo di riavviare il dialogo tra Autorità nazionale palestinese e Israele, fermo dal 2010, anno di inizio del secondo mandato dell’ex premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il primo ministro dello Stato ebraico Naftali Bennett ha comunque chiarito che il processo di pace non sarà il tema dell’incontro tra i ministri israeliani e Abbas. Il premier israeliano, infatti, si oppone da sempre alla creazione di uno Stato palestinese in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est. Horowitz, che è ministro della Salute del governo guidato da Bennett, aveva incontrato a luglio la propria controparte palestinese, Mai al-Kaila. Durante gli scorsi mesi, anche Frej, ministro israeliano della cooperazione regionale, aveva avuto modo di confrontarsi con alcuni membri dell’Anp. (Res)