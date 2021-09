Clima: Cingolani, proporrò di raddoppiare fondi che l'Italia dà ai Paesi sottosviluppati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha fatto sapere che "attualmente l'Italia dà un contributo di 460 milioni per i Paesi sottosviluppati attraverso vari canali". L'affermazione è avvenuta nel corso di una conferenza stampa alla fine dello Youth4Climate, al Mico di Milano, aggiungendo che "Quello che io proporrò, e sarà soggetto a decisione del Governo, è almeno di raddoppiare, si può arrivare al miliardo". "Anche se raddoppiamo non è abbastanza, ma dobbiamo farlo" ha sottolineato. (Rem)