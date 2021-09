Pa: a Sna cerimonia insediamento neo presidente Paola Severino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina, presso la sede di via Maresciallo Caviglia a Roma, la cerimonia di insediamento della neo presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna), la professoressa Paola Severino, nominata con decreto del presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Sono convinto che la Sna abbia un valore effettivo, reale, contenutistico, strategico - ha sottolineato il ministro Brunetta - ma che il suo rilancio abbia anche un elevatissimo valore simbolico. Qui si preparano i leader della nuova Pubblica amministrazione, la nuova dirigenza, il capitale umano che sarà chiamato a gestire la nuova Italia. Sogno che la Sna possa diventare un luogo di rinascita del Paese e della sua classe dirigente. Competenze, leadership, internazionalizzazione. Questo è il mandato che ho affidato a Paola Severino. Valorizzeremo al massimo la nostra offerta formativa, prendendo il meglio dell’offerta formativa a livello nazionale e internazionale, il meglio che può arrivare dal mondo dell’università, ma anche dal mondo dell’impresa, pubblica e privata. Ringrazio la presidente Severino perché è la persona giusta al posto giusto, nel momento giusto. Grazie al suo profilo accademico e istituzionale, alla sua reputazione internazionale e alle sue competenze saprà rendere la Scuola un punto di riferimento, non solo nazionale, per l’alta formazione della dirigenza pubblica. Sono certo che la Sna, il Formez e l’Aran, in sinergia con il dipartimento della Funzione pubblica, rappresenteranno tutti insieme un fiore all’occhiello, il motore del cambiamento dell’Italia". (segue) (Com)