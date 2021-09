Pa: a Sna cerimonia insediamento neo presidente Paola Severino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso di insediamento, la presidente Severino ha ringraziato il ministro Brunetta per l’incarico ricevuto, che avrà la durata di quattro anni e sarà svolto a titolo gratuito. "Mio nonno - ha ricordato la professoressa Severino - era un dipendente delle Poste, orgoglioso di lavorare duramente per mantenere agli studi i suoi sei figli, poi tutti laureati. Vorrei che si recuperasse quell’orgoglio di lavorare nella Pubblica amministrazione, il valore dello studio e del merito. La realtà che ho incontrato nei corridoi e negli uffici quando ero ministro della Giustizia, e successivamente nel mio lavoro, è ben diversa dalla rappresentazione della Pubblica amministrazione in tanta cinematografia. Ho lavorato con funzionari e dirigenti pubblici con un livello di preparazione, ma anche di capacità di sacrificio, che non sospettavo. Confido che lo stesso entusiasmo animi le attività di quest’istituzione che da oggi ho l’onore di presiedere, perché diventi davvero il simbolo del risveglio della Pubblica amministrazione". (segue) (Com)