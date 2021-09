Pa: a Sna cerimonia insediamento neo presidente Paola Severino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondata nel 1957 come parte integrante della presidenza del Consiglio dei ministri, la Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna) è l’istituzione deputata a selezionare, reclutare e formare i funzionari e i dirigenti pubblici e costituisce il punto centrale del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, istituito per migliorare l'efficienza e la qualità della Pubblica amministrazione italiana. Il corpo docente è composto da esperti provenienti dal mondo accademico, dai ruoli della Pubblica amministrazione e dalle organizzazioni internazionali. La sede centrale della Sna è a Roma, le attività di insegnamento e formazione sono tenute anche presso la sede di Caserta. Il decreto legge 80/2021, convertito in legge dal Parlamento il 6 agosto, ha rafforzato le funzioni della Scuola in chiave di supporto alle amministrazioni nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Com)