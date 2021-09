Taiwan: Covid, ricevute oggi 656 mila dosi di vaccini AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha ricevuto in consegna 656 mila dosi del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, acquistato dal produttore. Lo ha annunciato il Centro epidemiologico locale (Cecc), aggiungendo che il lotto, che scadrà il 31 gennaio 2022, è atterrato all'aeroporto internazionale di Taoyuan su un volo China Airlines partito da Bangkok questa mattina. Secondo il Cecc, i vaccini sono stati trasportati in un magazzino per la catena del freddo designato e sigillati per l'ispezione da parte dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali, la procedura standard prevista prima che il preparato possa essere distribuito per l'uso. L'ultima consegna fa parte di un ordine di dieci milioni di dosi che Taiwan ha firmato con la società farmaceutica britannico-svedese il 30 ottobre 2020. Ad oggi, sono state consegnate 5,02 milioni di dosi di tale ordine. Taiwan però ha ottenuto circa 10,52 milioni di dosi AstraZeneca tra quelli ricevuti dal produttore, dall'iniziativa di distribuzione globale Covax, nonché da altri Paesi sotto forma di donazioni. (segue) (Cip)