Taiwan: Covid, ricevute oggi 656 mila dosi di vaccini AstraZeneca (2)

- Taiperi ha ricevuto questa mattina anche 540 mila dosi di vaccino Pfizer-BioNTech. Il ministro della Salute di Taiwan Chen Shih-chung ha affermato che è possibile che un altro lotto del vaccino Moderna possa arrivare a breve sull'isola. Nel frattempo, Terry Gou, fondatore di Hon Hai, compagnia nota a livello globale come Foxconn, ha dichiarato in un post su Facebook che è previsto domani a Taiwan l'arrivo di un'altra spedizione di vaccini Pfizer-BioNTech, di circa 600 mila dosi. Lo scorso luglio, la fondazione Yonglin Charity and Education Foundation di Hon Hai, insieme al produttore di semiconduttori Tsmc e all'ente umanitario buddista Tzu Chi, hanno ordinato un totale di 15 milioni di dosi di vaccini Pfizer-BioNTech dal produttore tedesco BioNTech. (Cip)