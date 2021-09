FI: Bernini, auguri di pronta guarigione a Schifani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di pronta guarigione al presidente Schifani, sottopostosi oggi a una operazione programmata da tempo, da parte mia e di tutti i senatori di Forza Italia. Le notizie diramate dai medici ci confortano e ci fanno ben sperare in un ritorno rapido alla normalità di un caro amico, il cui contributo di idee e la cui saggezza sono state in questi anni sostegno prezioso per tutti noi. Forza Renato. Ti aspettiamo al Senato per condividere insieme ancora tante battaglie". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com)