Olocausto: in scena “16 aniMe”, un racconto di vite stroncate dall’odio

- La storia della liberazione dall'Olocausto incontra il pubblico con lo spettacolo teatrale “16 aniMe…” domani, primo ottobre, al Teatro Silvio Pellico di Trecate (No), dopo la prima al Teatro la Ribalta di Novara il 25 settembre. Lo rende noto il consolato di Turchia a Milano. L'opera porta in scena “le vite salvate dal genocidio dal console turco Nebil Ertok. Diretto da Roberto Lombardi, ’16 aniMe…’ racconta cosa accadde in Italia e in Europa all'epoca, e come si poteva prevenirlo, con la strage di vite schiacciate da un odio irrazionale. Tra i nomi che hanno contribuito al progetto c'è quello dell'archivista e storico Saverio Colaccio, che prende spunto da un capitolo del libro ‘L'ago Maggiore’ dell'autore Luca Contato”. Lo spettacolo si svolge nella tarda estate del 1943 a Meina, ridente cittadina sul Lago Maggiore, quando avvenne la prima strage ebraica in Italia dopo l'armistizio firmato nel secondo dopoguerra. Vengono mostrati i percorsi di 21 ebrei di diversa estrazione, che escono da una Milano bombardata ed arrivano a Meina, fuori Arona, e le tragiche vicende che ne seguirono. Con l'arrivo dei nazisti a Meina, le famiglie ebraiche si dichiaravano turche per salvarsi dalla deportazione. Viene raccontata al pubblico l'eroica lotta del console turco dell'epoca, Nebil Ertok, che aiutò quelle famiglie, insieme al vice-console Danish. L'autore Contato, nella sua valutazione dell'opera teatrale, ha affermato: “Si mette in scena un crimine d'odio e una sanguinosa brutalità commessi in nome di falsi ideali. Ottant'anni dopo l'introduzione delle leggi razziste, questo è uno spettacolo che può far riflettere le persone sull'importanza dei diritti umani e dei valori sociali". (Com)