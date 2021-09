Ue: presidente romeno Iohannis, Consiglio europeo affronti con urgenza tema prezzi dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha presentato una richiesta al Consiglio europeo per un confronto tra i Paesi membri "il prima possibile" sull'aumento dei prezzi dell'energia. Lo ha riferito l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. Il capo di Stato romeno ha partecipato oggi ad una riunione in videoconferenza con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e altri leader europei. L'incontro è stato organizzato in preparazione della riunione informale del Consiglio europeo e del vertice Ue-Balcani occidentali che si terrà il 5 e 6 ottobre a Brdo, in Slovenia. Iohannis, nella videoconferenza, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di uno sforzo congiunto di tutti gli Stati membri dell'Ue per identificare misure volte principalmente a proteggere l'economia e la popolazione colpita dall'aumento dei prezzi dell'energia. Secondo la presidenza romena, Iohannis ha sottolineato "la necessità di individuare soluzioni europee comuni e ben preparate, sulla base delle proposte che dovranno essere avanzate dalla Commissione europea e il contributo dei ministri specializzati degli Stati membri dell'Unione europea, affinché si possano mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia per i cittadini europei". (Rob)