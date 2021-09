Migranti: senatori Leu, su Lucano sentenza ingiusta, Mimmo ha portato umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mimmo non ha rubato un centesimo, non si è arricchito sulle spalle dei migranti. Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi, quasi il doppio della richiesta dell’accusa. È una sentenza ingiusta. Siamo convinti della sua innocenza. Ci sarà l’appello e sarà assolto perché Mimmo Lucano ha portato umanità a Riace e nel mondo". Lo dichiarano in una nota congiunta Loredana De Petris, Vasco Errani e Sandro Ruotolo, senatori di Leu-Ecosolidali. (Com)