Cina: Xi invoca rafforzamento vigilanza nella gestione delle malattie infettive (2)

- Nel febbraio 2020, settimane dopo che la pandemia del nuovo coronavirus è stata rilevata per la prima volta a Wuhan, Xi ha chiesto la rapida introduzione di una nuova legislazione in materia. È stata avviata quindi una revisione delle norme e dei regolamenti sulla governance sanitaria e lo scorso ottobre, durante una regolare sessione del Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo, è stata approvata la nuova legislazione, entrata in vigore il 15 aprile 2021. Attraverso la nuova legge, che ha anche introdotto sanzioni amministrative per il personale medico che omette o riporta false segnalazioni circa focolai epidemici di varia natura, il governo ha rafforzato le responsabilità dei governi locali in merito alla supervisione e alla prevenzione delle malattie infettive all'interno delle proprie giurisdizioni. (Cip)