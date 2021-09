Imprese: Leonardo, approvata fusione per incorporazione di Vitrociset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi ha approvato la fusione per incorporazione nella società di Vitrociset. L’operazione - si legge in una nota -, già resa nota al mercato con precedente comunicato del 29 luglio 2021, è stata inoltre approvata in data odierna dall’assemblea straordinaria di Vitrociset. Decorsi i termini di legge si procederà quindi alla stipula del relativo atto di fusione, che avrà effetto – anche ai fini contabili e fiscali – con decorrenza dal 1° gennaio 2022. La società incorporanda - prosegue il comunicato - è direttamente e interamente controllata da Leonardo e la fusione, che si inquadra nel complessivo progetto di razionalizzazione strategico/societaria di alcuni asset di Leonardo, in funzione di una più efficiente ed efficace operatività delle sue attività industriali, rappresenta il completamento del processo di integrazione/interazione tra le due società avviato nel 2019 con l’acquisizione dell’intero capitale di Vitrociset. (segue) (Com)