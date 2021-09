Imprese: Leonardo, approvata fusione per incorporazione di Vitrociset (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il verbale della deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione di Leonardo verrà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge. Si rinvia inoltre al Progetto di fusione e all’ulteriore documentazione già resa disponibile sul sito internet della società (www.leonardocompany.com, sezione Corporate Governance/Operazioni Straordinarie). Il Consiglio di amministrazione di Leonardo ha inoltre approvato la “Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti e altri portatori di interesse” finalizzata a promuovere e disciplinare le occasioni di incontro e di dibattito tra la Società e gli stakeholder finanziari e a favorire, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in tema di abusi di mercato, una comunicazione continuativa, proattiva, trasparente e tempestiva, in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance. La Politica è disponibile sul sito internet della società. (Com)