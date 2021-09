Lavoro: Segneri (M5s), no di Confcommercio a salario minimo conferma visione miope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella proposta del Movimento cinque stelle, salario minimo e rafforzamento della contrattazione collettiva "sono due facce della stessa medaglia. Lo voglio dire chiaramente a Confcommercio e a tutte le altre associazioni sindacali e datoriali che ancora in questi giorni, con argomentazioni francamente risibili, sono tornate a scagliarsi contro una misura di dignità che esiste già in 21 Stati membri dell'Unione europea su 27". Lo afferma in una nota Enrica Segneri, deputata del Movimento cinque stelle componente della commissione Lavoro. "In Italia - aggiunge - ci sono 4,5 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 9 euro lordi all'ora, 2,5 milioni che non arrivano a 8 euro. Ancora: 360 mila persone, pur avendo un impiego, beneficiano del Reddito di cittadinanza perché la loro retribuzione è al di sotto della soglia di povertà. Vogliamo mettere fine a questo circolo vizioso oppure no?. Il nostro disegno di legge - spiega ancora Segneri - dice una cosa molto semplice: nessun lavoratore può guadagnare meno di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro più rappresentativi, e, comunque, il salario stabilito dal contratto stesso non potrà mai scendere sotto una 'soglia di dignità' stabilita per legge. In questo modo, non solo verrebbe rafforzata la contrattazione 'sana' ma si contrasterebbero finalmente i cosiddetti 'contratti pirata'. Proprio nei giorni scorsi, in Spagna il governo guidato da Pedro Sánchez ha disposto l'aumento del salario minimo, che d'ora in avanti sarà di 965 euro. Ciò dimostra il grande bisogno di uscire dalla logica delle rendite di posizione concentrandosi sull'allargamento dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, anche in Italia" conclude. (Com)