Regno Unito: Nationwide, prezzo delle case è cresciuto a livelli record a settembre

- Il prezzo annuale delle case del Regno Unito è cresciuto del 10 per cento nel mese di settembre. E' quanto emerge dai dati forniti da una ricerca della compagnia di costruzioni Nationwide, che calcola il costo di una regolare abitazione che ammonta attualmente a 248.742 sterline (292 mila euro). La rapida ascesa dei prezzi delle case continua a creare problemi finanziari per i potenziali acquirenti, nonostante i bassi tassi d'interesse sui mutui offerti dai venditori. Il direttore di Nationwide, Robert Gardner, ha detto all'emittente televisiva "Bbc" che il valore delle proprietà ha continuato a crescere più velocemente dei guadagni. Questo vuol dire che il potere d'acquisto degli acquirenti si è ridotto. "Accumulare un deposito rimane la barriera principale per la maggior parte dei potenziali acquirenti. Un deposito su una casa regolare, per un acquirente è ora intorno al 113 per cento del reddito lordo, un livello record", ha detto. (Rel)