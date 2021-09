Burkina Faso: esplode ordigno nel nord, uccisi cinque militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque militari sono morti e un altro è rimasto ferito nell'esplosione di un ordigno esplosivo improvvisato nel nord del Burkina Faso. Lo ha reso noto il comando dell'esercito in un comunicato, precisando che l'attacco è avvenuto ieri quando i militari erano impegnati in ricognizione nei pressi della città di Mentao e uno dei veicoli del convoglio ha fatto scattare il dispositivo. Rinforzi terrestri e aerei sono stati inviati per evacuare le vittime e perquisire la zona. Si tratta dell'ultimo di una serie di attacchi attribuiti ai jihadisti legati ad Al Qaeda e allo Stato islamico attivi nella regione.(Res)